Легкоатлетическую сборную России не пустят на Чемпионат мира в Лондоне

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Независимая инспекционная комиссия Международной ассоциации легкоатлетических федераций подтверждает, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не будет восстановлена как член ИААФ до чемпионата мира в Лондоне в августе. Это означает, что российская сборная не сможет принять участие в чемпионате.

Как подчеркнул глава независимой инспекционной комиссии ИААФ Руне Андерсен, согласно рекомендациям этой комиссии, ВФЛА может быть восстановлена как член международной федерации только после того, как Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) будет полностью приведено в соответствие с кодексом ВАДА, а это произойдет не раньше ноября, сообщает Би-Би-Си.

По словам Руне Андерсена, отдельные российские спортсмены смогут подать заявку на участие в соревнованиях под нейтральным флагом.