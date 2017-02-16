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ЧЕ-2018 по керлингу пройдет в Эстонии

Кэйт Кэйтнесс и Райнер Вакра подписывают договор. Фото: материалы для СМИ
Cегодня 14:30
Рубрика: Спорт

Чемпионат Европы по керлингу 2018 года пройдет в Эстонии на столичной ледовой арене "Тондираба". Соревнования продлятся с 16 по 24 ноября.

В четверг, 9 февраля, Союз керлинга Эстонии подписал договор с Международной федерацией керлинга (WCF) об организации этих крупных соревнований.

По словам президента WCF Кэйт Кэйтнесс, речь идет о крупнейшем по числу участников титульном ежегодном соревновании в календаре WCF.

"Мы рады, что соревнования следующего года пройдут именно в Эстонии. Здесь замечательные условия для организации крупных соревнований. Эстония - та страна, которую справедливо можно назвать страной керлинга", - сказала Кэйтнесс.

В чемпионате Европы участвуют 20 сборных в женском зачете и 26 – в мужском.

Кэйт Кэйтнесс добавила, что в 2015 году Союз керлинга Эстонии замечательно справился с организацией чемпионата мира среди юниоров 2015 года.

По словам президента Союза керлинга Эстонии Райнер Вакра, столь весомого соревнования по керлингу в Эстонии до сих пор не проводилось.

"Организация столь важных титульных соревнований является для Союза керлинга Эстонии одним из крупнейших вызовов, который может принять один спортивный союз. Безусловно, организация этого состязания принесет дополнительные ценные возможности как городу Таллинну и всей Эстонии, так и всем спортсменам-керлингистам, а также и всей спортивной общественности республики", - сказал Вакра.

ЧЕ проходит в дивизионах A, B и C.

В дивизионе А играют 10 лучших команд Европы. Соревнования дивизионов A и B проходят в одно время в ноябре, а дивизиона C – в апреле/мае. Также ЧЕ является квалификационным соревнованием чемпионата мира.

Точный состав стран-участниц ЧЕ 2018 в Таллинне определится после ЧЕ этого года, который пройдет в Санкт-Галлене, Швейцария 17-25 ноября 2017 года.

Всего в ЧЕ участвуют около 300 спортсменов и тренеров. С проведением соревнований связано примерно 60 мастеров по льду и судей, а также организационный комитет, добровольцы и команда по передачам. Телетрансляции ЧЕ смотрят около 15 млн. телезрителей.

Сергей Михайлов
Редактор

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