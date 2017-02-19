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Отт Тянак занял второе место на "Ралли Швеции"

В воскресенье Отт Тянак позволил лидеру увеличить отрыв, но сохранил за собой второе место. Фото: M-Sport
Cегодня 14:59
Рубрика: Спорт

Эстонский автогонщик Отт Тянак, выступающий за команду M-Sport, занял второе место на втором этапе чемпионата мира по авторалли - "Ралли Швеции".

От победителя соревнований - финского гонщика Toyota Яри-Матти Латвала - он отстал на 29,2 секунды.

Третье место досталось партнеру Тянака по команде, действующему чемпиону мира Себастьяну Ожье, который проиграл победителю 59 секунд.

Последний раз Латвала побеждал на этапах чемпионата мира по ралли почти год назад - это произошло на "Ралли Мексики".

После ухода Volkswagen из чемпионата мира по авторалли Яри-Матти Латвала подписал контракт с командой Toyota.

После двух этапов чемпионата мира Латвала лидирует в общем зачете, набрав 43 очка. Далее расположились Ожье (40) и Тянак (33).

Сергей Михайлов
Редактор

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