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Американский биатлонист впервые в истории победил на чемпионате мира по биатлону

Video
Игорь Савельев
Cегодня 20:25
Рубрика: Спорт

35-летний биатлонист сборной США Лоуэлл Бэйли одержал сенсационную победу на чемпионате мира по биатлону в Австрии, завоевав золотую медаль в мужской индивидуальной гонке на 20 км, которая стала первой подобной наградой в истории американского биатлона.

В индивидуальной гонке, как известно, решающим фактором является стрельба, и каждый промах наказывается одной штрафной минутой. Так, стартовавшие в первых номерах россиянин Антон Шипулин и француз Мартен Фуркад уже на первом огневом рубеже допустили ошибки. Однако именно они задали темп всей гонке и в дальнейшем уже обходились без осечек, сообщила в четверг "Актуальная камера".

Однако Фуркад снова доказал, что на сегодняшний день является самым быстрым в мировом биатлоне. Две штрафные минуты не помешали ему вновь оказаться в тройке призеров. Потеснить его смогли только те, кто стрелял чисто. А таких в этой гонке оказалось всего трое. Чех Ондрей Моравец смог сохранить хладнокровие и на финише обошел Фуркада на 17 секунд.

Казалось, что этого ему хватит для победы. Но все карты спутал американец Лоуэлл Бэйли, стартовавший предпоследним, сотым. Он закрыл все 20 мишеней и в свои 35 лет смог найти дополнительные резервы, чтобы на финише не растерять преимущества в 6 секунд. На последних километрах ему помог в этом россиянин Алексей Волков, который развил высокий темп и фактически привез ветерана к победе. В итоге Бэйли стал первым американцем — чемпионом мира по биатлону.

Неплохо в этой гонке выступили и эстонские биатлонисты. Все они бежали медленнее лидеров, но на стрельбище смогли обойтись небольшим количеством ошибок. Каури Кыйв допустил только один промах и это позволило ему в третьей гонке на чемпионате мира набрать зачетные очки. На этот раз он занял 30-е место. "Первой целью было выступить так, чтобы попасть в воскресную гонку с масс-старта", - сказал Кыйв.

Шансы на это у Кыйва остаются. А вот остальные готовятся только к эстафете. Сегодня все наши биатлонисты неплохо шли по дистанции и могли рассчитывать на место в очковой зоне сорока лучших.

Рене Цахкна допустил два промаха и остался 45-м, а Роланд Лессинг с тремя промахами — 48-м. "Каури был сегодня хорош, не самый лучший конечно, но все-таки. Вчера у нас были хорошие тренировки, сегодня немного слабее стреляли, чем хотелось бы. Катастрофы не случилось, но в этом сезоне это не самое удобное стрельбище", - сказал Цахкна.

В пятницу в Хохфильцене у мужчин день отдыха, а на дистанцию выйдут женские команды, которые разыграют медали в классической эстафете.

Андрей Крашевский
Редактор

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