Женская сборная Эстонии по биатлону не добралась до финиша на этапе Кубка мира в Рупольдинге

В немецком Рупольдинге в рамках этапа Кубка мира по биатлону в четверг, 12 января, состоялась женская эстафетная гонка. Из 23 команд до финиша добрались 20.

Эстонская сборная после первого этапа шла в общей группе, однако после второго отстала на пять минут и на третьем этапе досрочно сошла с дистанции, передает "Актуальная камера".

Борьбу за награды вели пять команд, но лучше всех финишный отрезок прошла немка Лаура Дальмайер, которая принесла сборной Германии вторую победу в этом сезоне. Команда Франции на самом финише смогла обойти норвежек и завоевла серебро. Сборная Украины осталась четвертой, а россиянки эту эстафету провалили, финишировав только 13-ми.

В пятницу в Рупольдинге состоится мужская спринтерская гонка.