Владимир Иванов вышел в четвертьфинал на турнире в Египте

Владимир Иванов подтвердил статус фаворита. Фото: ERR

Вторая ракетка Эстонии Владимир Иванов пробился в четвертьфинал теннисного турнира серии ITF в Шарм-эш-Шейхе с призовым фондом 15 000 долларов США.

В четверг, 26 января, в матча второго круга занимающий 449-е место в рейтинге ATP Владимир Иванов в двух сетах переиграл 816-ю ракетку мира, француза Лени Митяна - 6:4, 6:4.

Поединок продлился 1 час и 18 минут. Эстонский теннисист сделал три эйса и реализовал пять из семи брейк-пойнтов.

На турнире в Египте Иванов посеян под шестым номером.