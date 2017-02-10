Турнир экстремалов Simple Session в Таллинне откроют Кальюлайд и Сильдару

Международные соревнования по экстремальному спорту Simple Session. Фото: Ханна Самосон, ERR

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в субботу вместе с лучшей эстонской фристайлисткой Келли Сильдару примет участие в открытии крупного соревнования по экстремальным видам спорта Simple Session.

Глава государства также встретится с прибывшими в Таллинн со всего мира спортсменами, сообщили организаторы турнира в пятницу, 3 февраля.

Вместе с Кальюлайд в открытии соревнований в столичном центре "Саку Суурхалль", за которыми будут следить с телеэкранов сотни тысяч любителей экстремального спорта по всему миру, примет участие юная эстонская фристайлистка Келли Сильдару, недавно возвратившаяся со Всемирных экстремальных игр в Аспене с двумя золотыми медалями.

Глава государства прибудет в "Саку Суурхаль" в субботу в 11:00 и после церемонии открытия некоторое время будет следить за соревнованиями.

В этом году в турнире BMX-велосипедистов и скейтбордистов Simple Session за победу будут бороться 150 лучших спортсменов из более чем 30 стран мира, для которых подготовлена уникальная трасса, не имеющая аналогов в мире.

В четверг и пятницу участники проводят официальные тренировки. В субботу пройдут квалификационные соревнования, а в воскресенье в финальных заездах определятся победители турнира, который входит в зачет Кубка мира.