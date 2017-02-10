Сборная Эстонии начала матч Кубка Дэвиса против южноафриканцев с двух поражений

Юрген Зопп. Фото: AFP/Scanpix

В пятницу, 3 февраля, начался матч Кубка Дэвиса среди команд второй группы Евро-Африканской зоны между теннисными сборными Эстонии и ЮАР. В первый день эстонские теннисисты Юрген Зопп и Владимир Иванов проиграли одиночные матчи.

Поединок проходит в южноафриканском Центурионе.

Лидер эстонской команды Зопп (ATP, 317) выиграл первый сет у Николаса Шольца (ATP, 341) со счетом 6:4, но затем проиграл две партии (4:6, 3:6) и отказался от дальнейшего продолжения борьбы.

Вторая ракетка Эстонии Иванов (ATP, 442) в трех сетах уступил Ллойду Харрису (ATP, 288) - 4:6, 3:6, 2:6.

Завтра состоится парная встреча, в которой за сборную Эстонии сыграют молодые Кеннет Райсма и Маттиас Сиймар. Им будет противостоять дуэт Руан Роэлофс-Равен Клаасен.

Победителем противостояния становится сборная, которая одержит как минимум три победы в пяти поединках.