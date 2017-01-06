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Лучшим спортивным моментом года стал переход Клавана в "Ливерпуль"

Рагнар Клаван и главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп. Фото: Reuters/Scanpix
Cегодня 22:01
Рубрика: Спорт

Лучшим спортивным моментом 2016 года по итогам голосования любителей спорта стал переход защитника сборной Эстонии по футболу Рагнара Клавана в клуб английской премьер-лиги "Ливерпуль".

Всего за 12 дней голосования было отдано 7270 голосов (с одного компьютера за день можно было отдать один голос), передает спортивный портал ERR.

Клаван получил 1811 голос. Второе место получил Отт Тянак и его драматичное выступление на польском этапе чемпионата мира по авторалли - 1225 голосов. Третьей стала 14-летняя фристайлистка Келли Сильдару, победившая на Х-Играх (1075 голосов).

В прошлом году лучшим спортивным моментом года стала решающая попытка Марта Сейма на чемпионате мира по тяжелой атлетике. Сейму она принесла серебряную медаль.

Виктор Сольц
Редактор

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