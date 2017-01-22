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На турнире Гранаткина сборная Эстонии сыграет с Азербайджаном

Юношеская сборная Эстонии по футболу. Фото: granatkin.com
Cегодня 16:39
Рубрика: Спорт

В воскресенье, 15 января, определился следующий соперник юношеской сборной Эстонии по футболу, выступающей в Санкт-Петербурге на международном турнире памяти Валентина Гранаткина.

Им станет сборная Азербайджана, которая сегодня в матче за места с 9-е по 16-е обыграла Иран - 1:0.

Накануне свою первую победу на турнире одержала и сборная Эстонии, в стартовом матче утешительного раунда плей-офф взявшая верх над Индией - 2:1.

Во вторник, 17 января, в матче за 9-12 места эстонские футболисты не старше 2000 года рождения сразятся с азербайджанскими сверстниками.

На втором этапе турнира матчи проходят по системе плей-офф до полного распределения мест. Команды, занявшие в своих группах первые и вторые места, образуют четвертьфинальные пары и разыгрывают места с 1-го по 8-е.

Команды, занявшие в своих группах третьи и четвертые места, разыгрывают места с 9-го по 16-е. Среди этих команд оказалась и сборная Эстонии.

XXIX Международный юношеский турнир памяти первого вице-президента ФИФА Валентина Гранаткина проходит с 8 по 21 января 2017 года.

В прошлом году на этом турнире сборная Эстонии заняла 13-е место среди 14 участников.

Сергей Михайлов
Редактор

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