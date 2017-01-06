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Кубки Эстонии по волейболу выиграли "Пярну" и "Кохила"

Волейболисты "Пярну" в третий раз подряд завоевали Кубок Эстонии. Фото: ERR
Cегодня 09:38
Рубрика: Спорт

Накануне в таллиннском спорткомплексе "Аудентес" состоялись финальные матчи мужского и женского Кубка Эстонии по волейболу.

У мужчин драматичнейшее противостояние чемпиона прошлого сезона "Сельвера" и вице-чемпиона "Пярну" завершилось победой представителей летней столицы со счетом 3:2, сообщили в пятницу, 30 декабря, "Новости спорта" на волне "Радио 4".

Пярнусцы уступили первую партию 20:25, затем выиграли две подряд с одинаковым счетом — 25:21, позволили Сельверу сравнять — 22:25 и, наконец, одолели соперника в пятом, решающем сете — 15:12.

"Ну, как часто бывает в финале у многих команд, начало у нас вышло ни шатко, ни валко. Никак не могли включиться в игру. Но потом собрались и предстали единым коллективом. Думаю, это и стало определяющим в итоге — мы действовали более сплоченно. Соперник допускал ошибки, тем самым позволяя нам вести свою игру", - рассказал свежеиспеченный обладатель Кубка страны Таавет Леппик.

Пярнусцы выиграли Кубок Эстонии третий год подряд.

Обладателем женского Кубка Эстонии стала команда "Кохила" в финале со счетом 3:1 переигравшая ТТУ.

Сергей Михайлов
Редактор

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