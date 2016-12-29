Вратарь сборной Эстонии Павел Лондак переходит в "Нымме Калью"

Павел Лондак (на переднем плане) уже вовсю готовится к новому сезону в составе "Нымме Калью". Фото: "Нымме Калью"

Об этом в четверг, 22 декабря, сообщил официальный сайт "Калью", отметив, что в клубе Лондак будет выполнять не только роль голкипера, но и станет тренировать молодых вратарей.

Об интересе "Калью" к Лондаку портал rus.err.ee написал еще 10 дней назад.

"Мы заинтересованы в том, чтобы он продолжил карьеру в нашем клубе", - сказал тогда rus.err.ee помощник главного тренера "Нымме Калью" Сергей Терехов.

По словам самого Павла Лондака, с большой долей вероятностью можно говорить о том, что контракт с "Нымме Калью" станет для него последним в карьере футболиста. В будущем он намерен сосредоточиться на тренерской деятельности.

С 2007 года Павел Лондак выступал за границей. Минувший сезон он отыграл в норвежском "Русенборге".

На счету эстонского вратаря три матча чемпионата, два поединка квалификации Лиги чемпионов и три встречи в Кубке Норвегии.

За сборную Эстонии Лондак провел 27 матчей.