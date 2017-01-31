Анетт Контавейт вышла во второй круг на турнире во Франции
Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт вышла во второй раунд турнира серии ITF во французском Андрезье-Бутеоне с призовым фондом 60 000 долларов США.
Во вторник, 24 января, в поединке первого круга занимающая 121-е место в мировом рейтинге Анетт Контавейт обыграла представительницу Грузии, 231-ю ракетку мира Софию Шапатава - 6:3, 7:5.
Матч продлился 1 час и 15 минут. Эстонка дважды подавала навылет, реализовала четыре из пяти брейк-пойнтов и совершила четыре двойные ошибки.
Во втором круге Контавейт встретится с победителем пары Катинка фон Дайхманн (Лихтенштейн, WTA 263) - Жасмине Паолини (Италия, WTA 215).
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