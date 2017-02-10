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На просмотре в "Левадии" находится полузащитник из Молдовы

"Левадия" готовится к новому сезону. Фото: Сийм Семискар, ERR
Cегодня 20:11
Рубрика: Спорт

В "Левадии", занявшей второе место в чемпионате Эстонии-2016 по футболу, на просмотре находятся центральные полузащитники Давид Андроник и Роберт Таар. Андроник - полузащитник оборонительного плана, выступающий за молодежную сборную Молдовы. Таар - уроженец Эстонии, с 2010 года играющий за вильяндиский "Тулевик".

В субботу, 4 февраля, 21-летний Андроник, с 2015 года выступающий за клуб высшей лиги чемпионата Молдовы "Сперанца", и 22-летний Таар сыграют за "Левадию" в контрольном матче с "Флорой", передает официальный сайт бело-зеленых.

У Андроника есть гражданство как Молдовы, так и Румынии.

Поединок начнется в 14:00 в футбольном холле "Лиллекюла".

Во встрече с "Флорой" примет участие и 19-летний полузащитник из Ганы Уильям Опоку Асиеду. На ганца вчера права получил клуб английской премьер-лиги "Мидлсбро", который сразу же отдал его в аренду "Левадии" на полтора года.

Виктор Сольц
Редактор

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