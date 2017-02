На просмотре в "Левадии" находится полузащитник из Молдовы

В субботу, 4 февраля, 21-летний Андроник, с 2015 года выступающий за клуб высшей лиги чемпионата Молдовы "Сперанца", и 22-летний Таар сыграют за "Левадию" в контрольном матче с "Флорой", передает официальный сайт бело-зеленых.

У Андроника есть гражданство как Молдовы, так и Румынии.

Поединок начнется в 14:00 в футбольном холле "Лиллекюла".

Во встрече с "Флорой" примет участие и 19-летний полузащитник из Ганы Уильям Опоку Асиеду. На ганца вчера права получил клуб английской премьер-лиги "Мидлсбро", который сразу же отдал его в аренду "Левадии" на полтора года.

CONFIRMED | Young Ghanaian William Opoku Asiedu has joined #Boro and will spend the next 18 months out on loan.

👉 https://t.co/JQc9UqY71G pic.twitter.com/O7mKCAwGVC