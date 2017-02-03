Сборная Эстонии по футзалу крупно проиграла Армении
В латвийской Елгаве продолжается предварительный отборочный турнир чемпионата Европы по футзалу с участием сборной Эстонии, которая потерпела второе поражение кряду. Эстонские футзалисты уступили команде Армении со счетом 1:5.
Уже к перерыву армяне вели в счете 4:0. Во втором тайме команды обменялись голами. У эстонцев отличился Роберт Вескимяэ.
В первом туре сборная Эстонии уступила Латвии - 2:4.
Следующий поединок подопечные Дмитрия Скиперского проведут в воскресенье со сборной Германии, которая впервые участвуют в квалификации футзального ЕВРО.
В следующий этап квалификации выходит только победитель группы. Финальная стадия Евро-2018 по футзалу пройдет в Словении.
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