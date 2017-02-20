Контавейт и Канепи поднялись в рейтинге WTA

На этой неделе коллегия Государственного суда по уголовным делам в полном составе рассмотрела кассационные жалобы таллиннцев Рамиля Халилова и Романа Манько, которые судами двух первых инстанций были признаны виновными в пособничестве исламскому терроризму. И Халилов, и Манько настаивают на своем полном оправдании. Решение по кассациям будет принято 10 марта.