Контавейт и Канепи поднялись в рейтинге WTA
Первая и вторая ракетки Эстонии - Анетт Контавейт и Кайа Канепи - улучшили свои позиции в мировом женском теннисном рейтинге WTA.
В обновленной версии рейтинга лучших теннисисток планеты, опубликованной в понедельник, 13 февраля, Анетт Контавейт поднялась на три строчки, занимая 113-е место.
Вторая ракетка Эстонии Кайа Канепи поднялась с 468-го на 464-е место.
Возглавляет рейтинг WTA по-прежнему американка Серена Уильямс. На втором месте осталась немка Ангелик Кербер, на третьем - чешка Каролина Плискова.
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