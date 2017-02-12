"Калев/Крамо" одержал вторую победу подряд в Единой лиге ВТБ
В воскресенье, 5 февраля, баскетболисты таллиннского клуба "Калев/Крамо" одерждали вторую победу подряд в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.
В гостевом поединке чемпион Эстонии оказался сильнее "Астаны" из Казахстана - 78:72.
Решающей оказалась первая половина матча, которую таллиннцы выиграли со счетом 46:31. После большого перерыва на площадке доминировали уже хозяева, но несмотря на усилия спасти игру им так и не удалось.
В составе победителей яркий матч выдал защитник Райн Вейдеман, набравший 24 очка.
В октябре "Калев" обыграл "Астану" и в домашнем матче - 84:67.
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