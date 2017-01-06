Эстонские волейболисты начнут ЧЕ матчем с Финляндией

Сборная Эстонии по волейболу.

В пятницу, 30 декабря, стал известен календарь игр мужской сборной Эстонии по волейболу на чемпионате Европы, который пройдет в Польше в 2017 году.

Сборная Эстонии свой первый матч на турнире проведет 24 августа, когда сыграет с Финляндией. Через день эстонская дружина сразится с Сербией, а завершит групповой этап 28 августа поединком с Польшей. Поляки, напомним, являются действующими чемпионами мира, а сербы минувшим летом выиграли Мировую лигу.

Победители групп напрямую выйдут в четвертьфинал. Команды, занявшие в своих квартетах вторые и третьи места, выйдут в первый раунд плей-офф.

Матч группы А, в которой оказалась сборная Эстонии, пройдут в Гданьске.

Первый раунд плей-офф пройдет 30 августа, четвертьфиналы состоятся 31 августа, полуфиналы намечены на 2 сентября, а финал и поединок за "бронзу" пройдут 3 сентября.