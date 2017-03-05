LIVE: в матче за Суперкубок Эстонии "Инфонет" выигрывает у "Флоры" со счетом 2:0
Новый футбольный сезон стартует матчем за Суперкубок Эстонии. На стадионе "Спортлэнд Арена" встречаются чемпион страны "Инфонет" (официальное название - FCI Tallinn) и обладатель кубка "Флора". Поединок на эстонском языке комментируют Йоэль-Расмус Реммель и президент Эстонского футбольного союза Айвар Похлак.
На 18-й минуте Владимир Авилов вывел "Инфонет" вперед, а через пять минут Роман Собченко, в сове время выступавший за "Флору", удвоил преимущество.
Для "Инфонета", который впервые стал чемпионом, этот матч за Суперкубок стал первым в истории клуба, а "Флора" вышла на поле в ранге обладателя трофея. Год назад в аналогичном матче зелено-белые разгромили "Нымме Калью" со счетом 3:0.
В случае ничейного исхода в основное время, команды сразу выявят победителя в серии пенальти без дополнительного времени.
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