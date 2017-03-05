LIVE: в матче за Суперкубок Эстонии "Инфонет" выигрывает у "Флоры" со счетом 2:0

За Суперкубок ведут борьбу "Флора" и "Инфонет". Фото: ERR Sport

Новый футбольный сезон стартует матчем за Суперкубок Эстонии. На стадионе "Спортлэнд Арена" встречаются чемпион страны "Инфонет" (официальное название - FCI Tallinn) и обладатель кубка "Флора". Поединок на эстонском языке комментируют Йоэль-Расмус Реммель и президент Эстонского футбольного союза Айвар Похлак.

На 18-й минуте Владимир Авилов вывел "Инфонет" вперед, а через пять минут Роман Собченко, в сове время выступавший за "Флору", удвоил преимущество.

Для "Инфонета", который впервые стал чемпионом, этот матч за Суперкубок стал первым в истории клуба, а "Флора" вышла на поле в ранге обладателя трофея. Год назад в аналогичном матче зелено-белые разгромили "Нымме Калью" со счетом 3:0.

В случае ничейного исхода в основное время, команды сразу выявят победителя в серии пенальти без дополнительного времени.