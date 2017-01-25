Эстонских борцов будет тренировать украинец Игорь Бугай

Хейки Наби. Фото: Сийм Семискар, ERR Sport

Новый наставник приехал в Эстонию по инициативе самого титулованного эстонского борца Хейки Наби, сообщила в среду, 18 января, "Актуальная камера".

Последние результаты, очевидно, не удовлетворяли лидера эстонской сборной и он решил расстаться со своим многолетним тренером Хенном Пыллусте. Бугай как тренер состоялся в Швеции, а его подопечный Джимми Лидберг был бронзовым призером Олимпиады-2012 и трижды становился призером чемпионатов мира.

Сам Бугай в 1990-е годы защищал цвета сборной Украины, в составе которой выигрывал командный Кубок мира. В Эстонии он будет работать с тремя борцами — Хейки Наби, Ардо Арусааром и Эриком Апсом.