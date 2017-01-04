ФОТО: эстонские мотогонщики отправились на ралли "Дакар"

В среду эстонские мотогонщики - члены команды Dakar Team Estonia - Тоомас Трийза и Март Меэру отправились в Южную Америку, чтобы принять участие в стартующем в начале 2017 года ралли "Дакар". Мотогонщиков в Таллиннском аэропорту провожали близкие и болельщики.

В 2017 году Томас Трийза и Март Меэру будут стартовать в классе Malle-Moto, где все придется выполнять самим. В 2014 году Трийза и Меэру впервые участвовали в ралли "Дакар" и их места в общем зачете заняли соответственно 40-е и 52-е места. В 2015 году Март один принимал участие в этой гонке и занял 38-е место.

Ралли "Дакар" стартует 2 января 2017 года в Парагвае, затем маршрут проходит через Боливию, финиш состоится 14 января в Буэнос-Айресе.