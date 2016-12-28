В голосовании по выбору лучших спортсменов Эстонии приняли участие рекордное число болельщиков

На официальном сайте Эстонского олимпийского комитета завершилось голосование по выбору лучших спортсменов, тренера и команды уходящего 2016 года.

Свой вклад в определение лучших спортсменов и тренеров 2016 года внесли почти сто шесть тысяч болельщиков. Именно по результатам этого рекордного по количеству голосования определились по четыре претендента на награды в каждой из основных номинаций, сообщила в среду, 21 декабря, новостная программа телеканала ETV+ "Актуальная камера".

На звание лучшего спортсмена года теперь претендуют бронзовый призер чемпионата Европы в метании диска, лучший легкоатлет страны этого года Герд Кантер и его коллега по сектору Мартин Куппер, который был в шаге от завоевания олимпийской награды в Рио. Также в число претендентов вошли играющий за один из сильнейших на сегодня клубов английской Премьер-лиги "Ливерпуль" капитан футбольной сборной Эстонии Рагнар Клаван и еще один легкоатлет, барьерист Расмус Мяги. На Олимпиаде в Бразилии он пробился в финальный забег и занял там 6-е место, установив рекорд Эстонии.

У женщин круг кандидаток был меньше. В итоге в четвёрке зрительских симпатий оказались лучшая легкоатлетка Эстонии этого года Ксения Балта, лучшая фехтовальщица страны Ирина Эмбрих, теннисистка Анетт Контавейт и юная надежда эстонского фристайла Келли Сильдару, которая неделю назад выиграла представительный турнир в США.

На звание лучшей команды года было выставлено 5 номинантов. И в финальную четвёрку попала раллийная команда Оття Тянака и Райго Мёльдера, волейбольная сборная Эстонии, которая в этом сезоне пробилась в Мировую лигу и в финальный турнир чемпионата Европы, женская сборная по фехтованию, закончившая год на первом месте в мировом рейтинге. И, конечно, четвёрка гребцов, добывшая единственную эстонскую медаль на Олимпиаде в Рио.

Победили во всех номинациях будут названы вечером 27 декабря во время традиционной торжественной церемонии.

Напомним, в прошлом году лучшими спортсменами страны стали тяжелоатлет Март Сейм и представительница спортивной борьбы Эпп Мяэ, а лучшей командой назвали четвёрку гребцов.