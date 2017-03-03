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Двоеборец Кристьян Ильвес занял 23-е место на чемпионате мира в финском Лахти

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Алексей Маргиев
Cегодня 21:20
Рубрика: Спорт

В первом виде программы, прыжках с трамплина, спортсмен показал третий результат, прыгнув со 100-метрового трамплина на 98 метров.

Это позволило ему после первого вида программы занимать третью позицию. Лидеру после первой части соревнований, немцу Эрику Френцелю, Ильвес уступал 24 секунды.

Однако на лыжне Кристьян был не так быстр, как его конкуренты. С каждой следующей контрольной отметкой он откатывался немного вниз и в итоге закончил 10-километровую дистанцию на 23-й позиции. Тем не менее, это лучший результат Ильвеса в карьере на топ-соревнованиях. Два года назад на чемпионате мира в Швеции Кристьян занял в подобной дисциплине 40-е место.

Однако после финиша в Лахти он был разочарован своим итоговым результатом. "Все-таки желаемое место в двадцатке сильнейших занять не удалось. Но если посмотреть на свой лыжный ход, то первые три круга дались тяжело, а когда на четвертом поднимался в горку, то почувствовал полное опустошение", - признался спортсмен.

Три других эстонских двоеборца сегодня показали более скромные результаты. Карл-Аугуст Тийрмаа занял 36-е место, Кайл Пихо - 45-е, а его брат Хан-Хендрик Пихо финишировал 47-м.

Золотую медаль в этой дисциплине завоевал немец Йоханнес Ридзек. После прыжков с трамплина он занимал вторую позицию, но во время лыжной гонки не только отыграл 14 секунд отставания от своего титулованного соотечественника Френцеля, но и опередил его на финише почти на 15 секунд. Третье место занял еще один немец Бьерн Кирхайзен.

Также сегодня прошли квалификационные соревнования прыгунов с трамплина. Здесь за место в финале сражались трое эстонских спортсменов. Выполнить задачу удалось только самому опытному из них - Каарелю Нурмсалу. Он занял последнее проходное в финал 40-е место. А вот 16-летнему Артти Айгро немного не повезло. Он оказался 42-м и в финал не попал, как и Мартти Нымме, который закончил квалификацию на 45-й позиции.

Екатерина Таклая
Редактор

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