Фигуристка Шкулета-Громова осталась без медали на Олимпийском фестивале
Эстонская фигуристка Кристина Шкулета-Громова не смогла попасть в число призеров на проходящем в Турции зимнем юношеском европейском Олимпийском фестивале.
После первого дня соревнований таллиннка занимала третье место, но в среду, 15 февраля, когда одиночницы представили произвольную программу, Шкулета-Громова откатилась на пятую позицию.
По итогам двух программ она набрала 123,81 балла. От третьего место ее отделило полтора балла.
С большим отрывом от соперниц выиграла соревнования 14-летняя россиянка Алина Загитова (187,06), которая лидировала и по итогам промежуточного этапа. Второе место досталось украинке Анастасии Гожве (127,18). Бронзовую медаль завоевала итальянка Лукреция Геннаро (125,53).
Там нет комментариев. Будьте первым!