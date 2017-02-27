Эстонский форвард Франк Лийвак трудоустроился в Боснии и Герцеговине

Франк Лийвак подписал контракт с ФК "Сараево". Фото: www.fksarajevo.ba

Эстонский футболист Франк Лийвак подписал контракт сроком на полтора года с ФК "Сараево", который на данный момент занимает второе место в чемпионате Боснии и Герцеговины.

"Надеюсь, что смогу проявить себя перед болельщиками "Сараево", о которых много наслышан. У нас большие амбиции", - передает слова 20-летнего нападающего официальный сайт клуба.

Лийвак уже в 17-летнем возрасте дебютировал за сборную Эстонии. На данный момент провел за главную национальную команду шесть матчей и забил один гол. Правда, в последние полгода нападающий, игравший за "Алкобендас Спорт" в четвертой по силе лиге чемпионата Испании, в сборную не вызывался.

Уроженец Тарту начал заниматься футболом в Нидерландах, с 2013 по 2014 год играл за юношескую команду "Наполи" (Италия), после чего отправился в Испанию.

Чемпионат Боснии и Герцеговины возобновится уже на этой неделе. В воскресенье, 26 февраля, "Сараево", отстающий от лидирующего в турнире "Зриньски" на четыре очка, в родных стенах примет "Витез".