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Сборная Эстонии по флорболу победила Голландию и сохранила шансы на попадание на ЧМ

Сборная Эстонии празднует забитый гол в ворота сборной Голландии. Фото: Международная федерация флорбола
Дмитрий Сендецкий
Cегодня 19:14
Рубрика: Спорт

На проходящем в Италии отборочном турнире женского чемпионата мира по флорболу (хоккей в зале), сборная Эстонии в субботу одержала свою первую победу, обыграв Голландию со счетом 7-2 (5-0, 1-1, 1-1).

После поражений от Швейцарии и Германии подопечным российского тренера Павла Семенова для сохранения шансов на попадание на чемпионат мира необходимо побеждать в двух оставшихся матчах квалификационного турнира, и первый шаг был сделан в игре с Нидерландами. Наши девушки начали матч по боевому и уже в течение первых пяти минут трижды смогли поразить ворота соперниц. До конца первого периода мяч еще дважды побывал в сетке ворот вратаря сборной Голландии.

Во второй двадцатиминутке нидерландки увеличили темп и навязали борьбу нашим девушкам. Игра стала более жесткой, и голкиперу нашей команды Кадри Хейнла пришлось несколько раз спасать свои ворота. Забив по одному голу, команды ушли на второй перерыв при счете 6-1 в пользу сборной Эстонии.

Заключительный период начался с курьезного авотогола нашего вратаря. Но после этого эстонские флорболистки снова взяли инициативу в свои руки и не позволили соперницам больше приблизиться в счете. Окончательную точку в матче поставила Мерли Кальювеэ, которая забила седьмой гол в ворота Голландии и набрала в этом матче 3 очка по системе гол+пас (2+1).

Отметим, что эта победа стала первой для женской сборной Эстонии в официальных матчах, начиная с января 2013 года.

Завершающий матч на отборочном турнире сборная Эстонии проведет в воскресенье в 9:30 утра против аутсайдера 3-й европейской подгруппы Австрии. В случае ожидаемой победы наша команда наберет 4 очка и будет ждать результатов матчей в других группах. На чемпионат мира в Словакию попадают как по две лучшие команды из 4-х европейских подгрупп, так и две сборные, имеющие более лучшие показатели среди занявших третьи места соответственно.

Андрей Крашевский
Редактор

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