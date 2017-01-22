Букмекеры предрекают Контавейт поражение в первом круге Australian Open
В понедельник, 16 января, будет дан старт первому в новом сезоне турниру "Большого шлема" - Открытому чемпионату Австралии по теннису (Australian Open).
Эстонию на кортах Мельбурна представит Анетт Контавейт (WTA 120), которая выступит в женском одиночном разряде.
В первом круге Australian Open она сыграет против представительницы Греции Марии Саккари - 94-й ракетки мира. Эта встреча намечена на 17 января. По оценке букмекеров, во второй раунд выйдет гречанка. Аналитики William Hill считают, что матч завершится со счетом 6:4, 6:4 в пользу Саккари.
Открытый чемпионат Австралии пройдет с 16 по 29 января.
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