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Лехтла стала 77-й на этапе Кубка мира в Италии, выиграла индивидуальную гонку Дальмайер

Кадри Лехтла. Фото: Postimees/Scanpix
Cегодня 17:37
Рубрика: Спорт

Лаура Дальмайер из Германии выиграла индивидуальную гонку на шестом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в итальянском Антхольце. Лучшая из эстонских спортсменок - Лаура Лехтла - показала 77-й результат.

Женская индивидуальная гонка состоялась в четверг, 19 января.

Дальмайер с двумя промахами на четырех огневых рубежах преодолела дистанцию за 44 минуты 48,7 секунды.

Второе место заняла француженка Анаис Шевалье, совершившая один промах. Она отстала от победительницы на 3,8 секунды.

Третьей стала итальянка Алексия Рунгальдьер, уступившая Дальмайер 46 секунд с 1 промахом.

Среди эстонских стреляющих лыжниц лучшей была Кадри Лехлта - она допустила восемь промахов и заняла 77-е место (+8.39,2).

Кристель Вийгипуу завершила гонку 80-й, Грете Гайм - 98-й. Всего на старт вышли 99 спортсменки.

Индивидуальная гонка у мужчин пройдет в пятницу, 20 января.

Сергей Михайлов
Редактор

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