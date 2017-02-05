ВИДЕО: Келли Сильдару завоевала на экстремальных играх серебряную медаль

Келли Сильдару. Фото: AP/Scanpix

Эстонская фристайлистка Келли Сильдару успешно стартовала в американском городе Аспен на зимнем фестивале экстремалов X-Games: в дисциплине Big Air молодая спортсменка завоевала серебряную медаль.

Каждая из восьми фристайлисток, получивших приглашение на этот турнир, выполняла на трамплине четыре прыжка, а в зачет шли две лучшие попытки, пишет в воскресенье, 29 января, портал Delfi.

Накануне соревнований главным фаворитом считалась 20-летняя немка Лиза Циммерманн. Она захватила лидерство с первой попытки и показала лучший результат - 85 баллов.

Совсем немного ей уступила самая юная участница соревнований, 14-летняя Сильдару, получившая свои лучшие оценки за два последних прыжка (84). Бронзовым призером стала 18-летняя швейцарка Джулия Танно (82).

В 19:00 в Аспене начнется турнир в дисциплине слоупстайл, где Сильдару будет защищать титул победительницы соревнований, завоеванный в прошлом году.