Йоханнес Эрм бьет рекорды. Фото: ERR

Легкоатлет Йоханнес Эрм установил новый юниорский рекорд Эстонии в беге на 300 метров в закрытых помещениях.

Накануне на состоявшихся в Ласнамяэском легкоатлетическом манеже зимних соревнованиях на Кубок Эстонии он преодолел дистанцию за 34,28 секунды, на 35 сотых побив прежний рекорд, принадлежавший Расмусу Мяги.

По словам Эрма, еще осенью он поставил перед собой цель установить новый рекорд Эстонии в беге на 300 метров среди юниоров и сумел выполнить эту задачу.

Второе место в этой дисциплине занял Стен Андер Сепп, который также пробежал быстрее, чем Расмус Мяги в 2011 году - 34,48 секунды.