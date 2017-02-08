Женская сборная Эстонии по флорболу уступила Швейцарии

Женская сборная Эстонии по флорболу на тренировке. Фото: ERR

В итальянском городе Чилано в среду, 1 февраля, начался отборочный турнир чемпионата мира по флорболу среди женских команд с участием сборной Эстонии.

В своем стартовом поединке эстонские девушки встречались со Швейцарией - сборной, которая входит в четверку лучших в мире. К концу второго периода эстонки уступали с разницей всего в один мяч, но в итоге проиграли со счетом 0:7.

По словам наставника сборной Эстонии Павла Семенова, Швейцария - явный фаворит, а цель эстонской команды занять второе место в своей подгруппе. Для этого ей придется опередить Германию, Нидерланды и Австрию.

Матчи с этими командами пройдут с четверга по воскресенье.

Две лучшие команды из группы напрямую выйдут в финальную часть женского чемпионата мира по флорболу, которая пройдет в декабре 2017 года в Словакии. При определенных расклдах пробиться на мировое первенство можно и с третьего места.