Российские биатлонисты завоевали золото чемпионата мира в эстафете, Эстония заняла 21-е место

На втором этапе за Россию бежал и стрелял Максим Цветков. Фото: Reuters/Scanpix

Сборная России заняла первое место в эстафете на чемпионате мира по биатлону, который проходит в австрийском Хохфильцене. Эстония финишировала 21-й. Всего в эстафете участвовали 26 команд.

Российская команда, в составе которой выступили Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков, Антон Шипулин, преодолела дистанцию за 1 час 14 минут 15 секунд. Россияне использовали три дополнительных патрона.

Эта победа в эстафете на чемпионатах мира стала для россиян первой с 2008 года.

Второй с отставанием в 5,8 секунды стала Франция (0+4), третьей - Австрия (+20,1; 0+10).

Украина финишировала шестой. Казахстан занял 14-е место, Беларусь - 19-е.

Эстонская команда (Рене Захкна, Каури Кыйв, Роланд Лессинг, Калев Эрмитс) добралась до финиша 21-й (два штрафных круга + 12 дополнительных патронов).

Эстония опередила Латвию, Южную Корею, Польшу, Литву и Великобританию.