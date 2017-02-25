Российские биатлонисты завоевали золото чемпионата мира в эстафете, Эстония заняла 21-е место
Сборная России заняла первое место в эстафете на чемпионате мира по биатлону, который проходит в австрийском Хохфильцене. Эстония финишировала 21-й. Всего в эстафете участвовали 26 команд.
Российская команда, в составе которой выступили Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков, Антон Шипулин, преодолела дистанцию за 1 час 14 минут 15 секунд. Россияне использовали три дополнительных патрона.
Эта победа в эстафете на чемпионатах мира стала для россиян первой с 2008 года.
Второй с отставанием в 5,8 секунды стала Франция (0+4), третьей - Австрия (+20,1; 0+10).
Украина финишировала шестой. Казахстан занял 14-е место, Беларусь - 19-е.
Эстонская команда (Рене Захкна, Каури Кыйв, Роланд Лессинг, Калев Эрмитс) добралась до финиша 21-й (два штрафных круга + 12 дополнительных патронов).
Эстония опередила Латвию, Южную Корею, Польшу, Литву и Великобританию.
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