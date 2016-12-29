Сборная Эстонии завершает год на 116-м месте в рейтинге ФИФА

Сборной Эстонии по футболу знакомы и взлеты, и падения. Фото: ERR

Сборная Эстонии по футболу улучшила свои позиции в новой версии рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА).

В опубликованном в четверг, 22 декабря, рейтинге эстонские футболисты занимают 116-е место, поднявшись на шесть строчек по сравнению с прошлым месяцем.

Таким образом наша национальная команда завершает год, находясь ниже сборных других стран Балтии. Латвия в заключительном рейтинге 2016 года занимает 111-е (+), а Литва - 105-е (+1) место.

Во главе рейтинга изменений не произошло. Лидируют аргентинцы, на второй строчке располагается Бразилия, на третьей — Германия.

Лучшим положением сборной Эстонии в рейтинге было 47-е место, которое она занимала в марте 2012 года. А в октябре 2008 эстонская команда занимала 137-ю строчку, что было наихудшим результатом в ее истории.