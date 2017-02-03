Эстонская федерация тайского бокса назвала спортсменом года Павла Карюкина

Павел Карюкин и его тренер Игорь Шинкевич. Фото: EMTF.

Эстонская федерация тайского бокса (EMTF) наградила лучших спортсменов и тренеров года. Боксером года назвали Павла Карюкина, который в прошлом году завоевал третье место на чемпионате мира по тайскому боксу в Швеции. Титул лучшего тренера года присудили Сергею Винокурову из клуба Garant.

В классе юниоров лучшим стал Дмитрий Редькин, который на чемпионате мира среди юниоров занял второе место. Его тренеру, Игорю Шинкевичу, присудили титул лучшего тренера юниоров. Лучшим детским тренером выбрали Сергея Тимофеева из нарвского клуба Konkiro. Также за вклад в развитие тайского бокса в Эстонии наградили члена федерации Индрека Луукаса.

Эстонская федерация тайского бокса выплатила спортсменам и тренерам стипендии на общую сумму в 5500 евро. Лучший боксер года Павел Карюкин получил 1500 евро, оставшиеся 4 спортсмена и тренера получили по 1000 евро. Стипендии должны помочь спортсменам принять участие в международных соревнованиях.

"Эстонская федерация тайского бокса отмечает десятилетие своей работы. За это время тайский бокс стал крайне популярным в Эстонии", - отметил президент EMTF Игорь Шинкевич.

"Эстонцы неоднократно оказывались в числе призеров на чемпионатах мира и других международных соревнованиях, и прошлый год не стал исключением", - добавил он.

Важным событием прошлого года стало включение тайского бокса в список олимпийских видов спорта с 2016-го года.

НКО Эстонская федерация тайского бокса (MTÜ Eesti Muay Thai Föderatsioon) была основана в 2007-м году. На сегодняшний день в нее входит 20 клубов по всей Эстонии. Муай Тай или тайский бокс — это полноконтактный боевой вид спорта, в котором разрешены удары руками и ногами, в том числе удары локтями и коленями. В отличие от традиционного бокса, в котором дошедших до борьбы спортсменов разнимают, в тайском боксе разрешена и борьба стоя. Эстонская Федерация тайского бокса — член Олимпийского комитета Эстонии с 2011-го года.