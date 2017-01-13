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Баскетболисты "ТЛУ/Калева" на выезде одолели "Тарвас"

Кристо Сааге начинал сезон в клубе из Валга. Фото: Сийм Семискар, ERR Sport
Cегодня 21:27
Рубрика: Спорт

В пятницу, 6 января, в матче чемпионата Эстонии по баскетболу, "Таллиннский университет/Калев" на выезде взял верх над ракверским "Тарвасом" - 80:70.

Это был первый поединок национального первенства в новом году.

Солидный задел гости сделали еще до перерыва, выиграв первую половину поединка со счетом 52:32. В третьей четверти столичные баскетболисты расслабились, но в концовке дожали соперника.

Лучшим у победителей был 31-летний уроженец Раквере Кристо Сааге (20 очков), пришедший в декабре из клуба "Валга/Валка". У проигравших на паркете блистал американец Джастин Бейкер.

Положение команд в чемпионате Эстонии (победы-поражения): 1. "Тартуский университет" 13-1, 2. "Калев/Крамо" 15-3, 3. "Авис" Рапла 10-3, 4. ТТУ 7-4, 5. "Садам" Пярну 7-6, 6. "Валга/Валка" 5-10, 7. "Тарвас" Раквере 3-9, 8. "ТЛУ/Калев" 3-11, 9. Молодежная команда 0-16.

Виктор Сольц
Редактор

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