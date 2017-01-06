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Предновогодний футбольный турнир среди команд высшей лиги выиграла "Левадия"

Лучшим бомбардиром турнира стал игрок "Левадии" Павел Марин. Фото: Сийм Семискар, ERR
Cегодня 22:22
Рубрика: Спорт

В тартуском спортивном доме "А.Ле Кок" завершился традиционный предновогодний футбольный турнир. Среди команд высшей лиги чемпионата Эстонии лучшей оказалась "Левадия".

В течение двух дней 10 команд, которые в минувшем сезоне выступали в высшей лиге чемпионата Эстонии, должны были сыграть друг с другом по одному разу. Матчи проходили в формате 6 на 6 на огражденной бортиками площадке и длились по 17 минут.

За тур до финиша "Левадия" и "Инфонет" набрали по 19 очков, но в очной встрече победу праздновали бело-зеленые. "Инфонет" обыграл "Нымме Калью" (3:1), и все решалось в последнем поединке, в котором схлестнулись принципиальные соперники - "Флора" и "Левадия". 

"Левадия" сохранила хладнокровие и одержала уверенную победу со счетом 3:1. Отличились Артем Артюнин, Марк Оливер Рооснупп и Павел Марин. Пилюлю "Флоре" подсластил Рауно Саппинен.

"Левадия" выиграла турнир. "Инфонет" также заработал 22 балла, но остался вторым. Третье место заняла тартуская "Таммека", набравшая 17 очков.

Четвертым финишировал силламяэский "Калев" с 15 баллами. На пятой позиции - "Пайде" (13), на шестой - "Флора" (11), на седьмой - "Транс" (10), на восьмой - "Нымме Калью" (9), на девятой - "Пярну" (5), на десятой - "Тарвас" (1).

Три предыдущих года победителем турнира становилась "Флора". Букмекеры прочили победу зелено-белым и в этом году, а "Левадию" они ставили на третье место.

Лучшим бомбардиром турнира стал Павел Марин, забивший шесть мячей.

Результаты матчей турнира доступны здесь.

Традиционный предновогодний турнир по зальному футболу, проходящий под эгидой Эстонского футбольного союза, в этом году состоялся уже в 22-й раз. В общей сложности с 19 по 30 декабря в нем приняли участие около 3500 футболистов - как дети, так и взрослые. Как любители, так и профессионалы.

Впервые мероприятие принимал Тарту. Все предыдущие турниры проходили в столичном спортхолле "Калев", который сейчас закрыт на ремонт.

Виктор Сольц
Редактор

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