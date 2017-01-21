На домашнем турнире Estonian Open Ли Лирисман и Анна Сокк одержали уверенные победы

Эстонские каратисты начали подготовку к молодежному чемпионату Европы, который пройдет в ферале, в Болгарии. Первую проверку кандидаты в сборную провели на домашнем турнире Estonian Open. Две титулованные спортсменки Ли Лирисман и Анна Сокк смогли одержать уверенные победы, передает "Актуальная камера".

Почти 400 спортсменов из 10 стран собрались в Таллиннском спортхолле, чтобы побороться за призы престижного турнира Estonian Open. Хозяева оказались гостеприимными, но все же без побед не остались.

Чемпионка мира среди юниоров Ли Лирисман порадовала болельщиков и в сухую выиграла два поединка в женской категории до 55 кг. Однако сама она критично оценила свои выступления.

"Ну, если по 10-бальной системе рассчитывать, то не на десятку, скорее всего на пятерку-шестерку. Конечно, если так посмотреть, выступила удачно, выиграла свою категорию, не пропустила ни одного очка. Но все-таки есть над чем работать, поэтому будем работать, так чтобы на чемпионате Европы было уже на десяточку", - сказала победительница турнира Estonian Open Ли Лирисман.

Выиграла свои два боя в категории до 53 кг среди 18-летних девушек и Анна Сокк. Чемпионка Европы среди кадетов в финале с трудом одолела соперницу из Швеции - 4-2.

"Сегодня еще не очень уверенно себя чувствовала, так как было мало предварительных соревнований. В этом сезоне у это у меня только второй турнир, поэтому нет еще такой уверенности, но дальше у нас будет чемпионат в Австрии, затем чемпионат Европы. Думаю, что до Австрии я наберу нужную форму и на Европе покажу себя. Хотелось бы повторить прошлогодний результат, то есть взять первое место", - рассказала еще одна победительница турнира Estonian Open Анна Сокк.

"С точки зрения статистики, результат неплохой, заняли первые места, но я, как тренер, хочу сказать, что еще много не готово, многие ситуации были выполнены не очень хорошо, но слава Богу еще есть полтора месяца. Мы сейчас сделаем поправки, проанализируем ситуацию и я думаю, уже следующий турнир, который будет через неделю, у нас будет гораздо лучше", - надеется главный тренер сборной Эстонии Александр Зыков.



На следующей неделе наша команды выступит в Австрии, а в середине февраля отправится в Софию, где пройдет чемпионат Европы.