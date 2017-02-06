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Женская сборная Эстонии по флорболу отправляется на отборочный турнир ЧМ

Женская сборная Эстонии по флорболу отправляется в Италию. Фото: Ренеэ Кютисаар
Дмитрий Сендецкий
Cегодня 21:15
Рубрика: Спорт

С 1 по 5 февраля женская сборная Эстонии по флорболу (хоккей в зале) примет участие в отборочном турнире чемпионата мира. Эстонские девушки сыграют в 3-й европейской подгруппе, матчи которой пройдут в итальянском Челано, что в 120 км восточнее Рима.

Соперницами эстонок будут сборные Швейцарии (01.02), Германии (02.02), Нидерландов (04.02) и Австрии (05.02). Там же в Челано сыграют свои игры и команды 2-й подгруппы: Финляндии, Польши, России, Великобритании и Италии.

Параллельно в Мадриде пройдут отборочные турниры в группе 1 (Швеция, Норвегия, Дания, Словения, Франция) и 2 (Чехия, Латвия, Венгрия, Украина, Испания) соответственно.

В азиатской зоне за право попадания на ЧМ померятся силами Австралия, Новая Зеландия, Таиланд, Китай (группа "А") и Япония, Сингапур, Ю. Корея и Малайзия (группа "В"). А за океаном США и Канада разыграют между собой единственную путёвку мирового первенства для Северной Америки.

Главный тренер сборной Эстонии по флорболу, игрок мужской сборной России и флорбольного тартуского клуба Сельскохозяйственной академии, Павел Семенов выбрал следующий состав игроков для участия в отборочном турнире ЧМ:

вратари: Кадри Хейнла ("Спарта"), Лотта Пеэдимаа ("Эстонская Сельскохозяйственная Академия" (ЭСА)

защитники: Кати Лойд, Маргит Кеэрутая (обе - "ЭСА"), Сирли Неллис, Катрин Кивиранд (обе - "Спарта"), Меэлике Терсамаа, Лийна Луйх (обе - "Линк/Саку"), Элен Маруневич ("Урсвик"/Швеция, D2)

нападающие: Кристи Рикберг, Хелен Ояла, Берит Олль, Трийн Пяхн (все - "Линк/Саку"), Кати Кютисаар, Мерли Кальювеэ (обе - "Спарта"), Эдит Пярник, Рети Вяярт (обе - "ЭСА"), Юдит Хюваринен ("Вантаа"/Финляндия, D2).

Расписание и статистику всех матчей отборочного турнира группы 3 можно посмотреть здесь.

Бесплатные трансляции матчей можно смотреть на канале "Youtube" Международной федерации флорбола.

В финальную часть женского чемпионата мира по флорболу, которая пройдёт в декабре 2017 года в Словакии, из европейских квалификационных турниров попадают по две лучшие команды из каждой группы, а также две сборные, имеющие лучшие показатели среди всех команд, занявших третьи места.

Женская сборная Эстонии участвует в отборочных турнирах чемпионата мира с 2007 года, но ещё ни разу не смогла пробиться в финальную часть мирового первенства.

Сергей Михайлов
Редактор

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