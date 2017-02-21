Кристо Сиймер завоевал серебряную медаль на Олимпийском фестивале в Турции

Тройка призеров. Фото: ЭОК

На проходящем в Турции европейском юношеском Олимпийском фестивале 17-летний эстонский биатлонист Кристо Сиймер стал вторым в спринтерской гонке на 7,5 км.

Победителем в спринте стал чех Витеслав Хорниг, который не совершил ни одного промаха и преодолел дистанцию за 19 минут, 46,9 секунды.

Сиймер отстал от триумфатора на 15,5 секунды, пробежав один штрафной круг.

Третье место досталось россиянину Михаилу Первушину.