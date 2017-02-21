Кристо Сиймер завоевал серебряную медаль на Олимпийском фестивале в Турции
На проходящем в Турции европейском юношеском Олимпийском фестивале 17-летний эстонский биатлонист Кристо Сиймер стал вторым в спринтерской гонке на 7,5 км.
Победителем в спринте стал чех Витеслав Хорниг, который не совершил ни одного промаха и преодолел дистанцию за 19 минут, 46,9 секунды.
Сиймер отстал от триумфатора на 15,5 секунды, пробежав один штрафной круг.
Третье место досталось россиянину Михаилу Первушину.
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