Защитник сборной Эстонии Никита Баранов продолжит карьеру в Норвегии

Никита Баранов трудоустроился в Норвегии. Фото: kristiansundbk.no

Центральный защитник сборной Эстонии по футболу Никита Баранов (24) подписал двухлетний контракт с норвежским клубом "Кристиансунд".

Об этом в четверг, 16 февраля, сообщили "Новости спорта" на волне "Радио 4".

Главный тренер "Кристиансунда" Кристиан Микельсен выразил удовлетворение переходом эстонского футболиста. "Тот факт, что мы подписали игрока национальной сборной, о многом говорит", - отметил специалист.

Такой восторг обусловлен тем, что у нового клуба Баранова история не богатая - он был основан лишь в 2003 году. В 2012 году "Кристиансунд" пробился в первую лигу, которую сумел выиграть в прошлом сезоне.

В 2017 году он впервые сыграет в норвежском высшем дивизионе.

Помимо Баранова в "Кристиансунде" есть легионеры из Африки и Швеции, а костяк команды составляют норвежские футболисты.

Предыдущие шесть лет Никита Баранов провел в таллиннской "Флоре". До этого выступал за валгаский "Уорриор", столичные "Арарат" и "Пуму".

За сборную Эстонии Баранов сыграл 16 матчей.