Уроженец Нарвы Валерий Карпин возглавил редакцию футбольных трансляций на "Матч ТВ"

Валерию Карпину всегда есть, что сказать журналистам. Фото: ИТАР-ТАСС/Scanpix

Об этом 16 февраля сообщила пресс-служба телеканала, отметив, что до сегодняшнего дня должность главного редактора футбольных трансляций отсутствовала в структуре "Матч ТВ".

"Мы решили усилить этот участок Валерием Карпиным, который очень эффективно показал себя в эфире "Матч ТВ" в 2016 году в качестве футбольного эксперта и комментатора, – отметил Борислав Володин, заместитель генерального директора "Матч ТВ". – Валерий к тому же продолжит работать в эфире в качестве эксперта-аналитика футбольных трансляций РФПЛ и ведущих европейских и мировых чемпионатов".

В круг профессиональных обязанностей главного редактора футбольных трансляций входит назначение комментаторов на матчи, контроль за их работой на футбольных трансляциях, работа с редакторами и участие в качестве эксперта в студийных обвязках главных матчей РФПЛ.

Валерий Карпин остается на "Матч ТВ" и в качестве эксперта – будет участвовать в съемках, выходить в эфир и максимально поддерживать контакт с телезрителями.

"Я очень рад этому назначению. Уверен, что смогу сохранить все лучшее, что команда "Матч ТВ" наработала в сфере футбольных телетрансляций и постараюсь привнести новые стандарты работы с футбольной аналитикой, чтобы зритель оставался всегда с нами и интерес к просмотру телетрансляций только усиливался", - поделился Валерий Карпин.

Воспитанник нарвского тренера Юрия Шаламова Валерий Карпин в составе московского "Спартака" становился трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка СССР/СНГ, Кубка России и дважды Кубка чемпионов Содружества.

После завершения игровой карьеры он более четырех лет работал в системе "Спартака". Под его руководством команда дважды выигрывала серебряные медали. Специалист покинул клуб в марте 2014 года. В первой половине сезона-2014/15 он был наставником испанской "Мальорки".

В июле 2015 года возглавил "Армавир", который покинул в июне 2016 года. С тех пор он сосредоточился на работе футбольным экспертом.