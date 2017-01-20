Накануне с дистанции "Дакара" сошли шесть мотогонщиков и один внедорожник

Ралли "Дакар". Фото: Dakar.com

В эти минуты в Южной Америки проходит 11-й этап престижного ралли-рейда "Дакар". Организаторы решили возобновить соревнования после двух отмененных из-за непогоды этапов, передает "Актуальная камера".

Накануне участники боролись со стихией и штурмовали аргентинское бездорожье. Без потерь не обошлось. С дистанции сошли сразу 6 мотогонщиков и один внедорожник. Многократный победитель "Дакара" француз Стефан Петрансель на своем автомобиле сбил словенского мотоциклиста, но тем не менее, получил от судей компенсацию по времени и вернул себе лидерство в общем зачете.

Сменился лидер и в классе грузовиков. "Камаз" россиянина Эдуарда Николаева выиграл этап и обошел своих соотечественников - экипаж Дмитрия Сотникова.

В классе мотоциклов лидерство удерживает британец Сэм Сандерленд. Таллиннский гонщик Тоомас Трийза по-прежнему 31-й, а Март Меэру из Йыгева - 58-й.