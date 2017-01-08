"АК": 2017 год будет богат на спортивные события

Любителей спорта ждет насыщенный год. Одно из его главных событий - футбольный Кубок Конфедераций. А основное внимание эстонских любителей спорта будет приковано к чемпионатам мира по лёгкой атлетике и академической гребле, а также к мужскому чемпионату Европы по волейболу.

Об этом в воскресенье, 1 января, сообщила новостная программа телеканала ETV+ "Актуальная камера", отметив, что главный футбольный старт года, Кубок Конфедераций, пройдёт в России с 17 июня по 2 июля.

В турнире будут играть 8 команд. Кроме хозяев в соревнованиях сыграют новоиспечённые чемпионы Европы португальцы во главе с четырёхкратным обладателем золотого мяча Криштиану Роналду и действующие чемпионы мира немцы, а также другие сильнейшие сборные своих континентов.

Сборная Эстонии в 2017-м продолжит выступление в отборочном турнире к чемпионату миру 2018 года. Команда Мартина Рейма сыграет 6 отборочных матчей, ближайший из которых проведёт 25 марта на Кипре.

Ещё один топ-турнир сезона пройдёт в августе в Лондоне. В столице Великобритании соберутся все сильнейшие легкоатлеты мира. С большими надеждами смотрят на грядущий турнир и новоиспечённые лучшие спортсмены Эстонии барьерист Расмус Мяги и прыгунья в длину Ксения Балта.

"Год будет очень интересный, потому что нас ждет чемпионат мира в Лондоне. Я буду стараться и претендовать в этом сезоне на самые высокие места.", - рассказала Ксения Балта.

Ещё одни эстонские надежды будут связаны с бронзовыми призёрами Рио гребцами. Лучшая команда страны тоже имеет амбициозные планы на сезон, главным стартом которого будет чемпионат мира в США.

Также с большими надеждами ожидается выступление мужской сборной Эстонии по волейболу на чемпионате Европы. Турнир пройдёт в Польше с 24 августа по 3 сентября.

Соперниками эстонской сборной по группе будут команды Польши, Сербии и Финляндии. В этом году волейбольную сборную ждут ещё два больших старта - в мае в Таллинне пройдёт отборочный турнир к чемпионату мира, где среди соперников хозяев будет и сборная России. А в июне сборная Эстонии впервые в своей истории сыграет в Мировой лиге.