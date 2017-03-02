ВИДЕО: в Отепя готовятся к Тартускому лыжному марафону

Из-за бесснежной зимы Тартуский лыжный марафон в этом году пройдет на шестикилометровом круге лыжного стадиона Техванди в зимней столице Эстонии — городе Отепя. В последние дни перед стартом на его трассах активно тренируются спортсмены-любители, которые намерены принять участие в соревновании в предстоящие выходные.

В последние годы марафон уже дважды отменяли, но на этот раз организаторы решили не разочаровывать участников, многие из которых выложили за право пройти дистанцию немалые деньги, и организовали марафон на отепяской трассе, сообщила в четверг "Актуальная камера".

Как уточняют организаторы соревнований, участники марафона будут разделены на несколько групп, которые пройдут дистанцию в субботу и воскресенье. Старт группы сильнейших запланирован на 9 часов утра 26 февраля.

Нынешнее соревнование станет уже 44-м по счету, а впервые Тартуский лыжный марафон был проведен в 1960 году. Тогда в нем участвовали 214 человек, а трасса протяженностью 55 километров простиралась от Тарту до Кяэрику. Женщины получили возможность показать себя в соревнованиях лишь семь лет спустя.

Наибольшей популярностью спортивный праздник пользовался в период 1984-1987 годов, когда число зарегистрировавшихся доходило до 10 тысяч, а в 1985 году достигло рекордных 13 200 человек.

Из-за погодных условий мероприятие отменялось 14 раз. В этом году забег впервые пройдет в течение двух дней. Участникам предстоит пробежать 34 километра на шестикилометровом кругу с искусственным снегом.