Келли Сильдару. Фото: AP/Scanpix

Завоевавшая золотую и серебряную медали на Всемирных экстремальных играх в США 14-летняя эстонская фристайлистка Келли Сильдару вернется в Таллинн в ночь на среду.

Об этом сообщил портал ERR Sport, отметив, что в Таллиннский аэропорт Келли Сильдару прилетит ориентировочно в 00:20 рейсом из Хельсинки.

Накануне спортсменка выиграла золотую медаль в своей коронной дисицплине - слопустайле. Сильдару побеждает на на фестивале экстремалов X-Games в этой дисциплине второй год подряд.

Ранее Сильдару завоевала на Всемирных экстремальных играх и серебряную медаль в дисциплине Big Air.