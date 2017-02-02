В четвертьфинале турнира во Франции Контавейт сыграет против представительницы Германии
Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт пробилась в четвертьфинал турнира серии ITF во французском Андрезье-Бутеоне с призовым фондом 60 000 долларов США.
В поединке второго круга занимающая 121-е место в мировом рейтинге Контавейт обыграла представительницу Лихтенштейна, 263-ю ракетку мира Катинку фон Дайхманн - 7:6, 4:6, 6:4, сообщили в четверг, 26 января, "Новости спорта" на волне "Радио 4".
В четвертьфинале соперницей Контавейт станет Тамара Корпач из Германии - 156-й номер мирового рейтинга.
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