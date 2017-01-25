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Новым президентом Союза керлинга Эстонии стал Райнер Вакра

Райнер Вакра. Postimees/Scanpix
Cегодня 15:15
Рубрика: Спорт

Союз керлинга Эстонии возглавил член Рийгикогу, социал-демократ Райнер Вакра. Фред Рандвер, который долгое время руководил союзом, продолжит работу в правлении организации.

Изменения в руководстве союза связаны с новыми вызовами для эстонского керлинга, а также с необходимостью усилить руководство и привнести новый опыт в спортивный союз, сообщила в среду, 18 января, пресс-служба организации.

"В этом сезоне эстонский керлинг ждут новые вызовы и новые возможности - впервые у наших спортсменов есть возможность попасть на Олимпийские игры. Как президент союза я обещаю сделать все возможное для дальнейшего развития керлинга в Эстонии и роста уровня игроков", - сказал Вакра.

Райнер Вакра также продолжит руководить и Союзом инваспорта Эстонии.

Фред Рандвер продолжит работу в правлении союза керлинга и, по его словам, поддержит нового президента в его новой роли и начинаниях.

"Как президент я был счастлив на своей позиции, так как за эти годы произошло много значительного. Керлинг в Эстонии совершил мощный скачок и уровень наших игроков достиг мирового уровня, также мы открыли новую арену для керлинга на ледовой арене "Тондираба"", - сказал Рандвер.

"Райнер очень сильный руководитель и его опыт будет большой поддержкой. Я уверен, что под его руководством керлинг в Эстонии достигнет новых высот", - добавил он.

Впервые в истории эстонского керлинга у смешанной пары игроков есть возможность попасть на Олимпийские игры. Место на зимней Олимпиаде 2018 года зависит от результата на чемпионате мира, который пройдет в этом году в Канаде. К уже полученным квалификационным очкам эстонской паре нужно будет получить дополнительные. Для этого спортсменам необходимо завоевать, как минимум, 6-9 место.

Сергей Михайлов
Редактор

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