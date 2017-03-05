В командном спринте на ЧМ в Лахти победу праздновали сборные России и Норвегии

Сергей Устюгов принес сборной России победу. Фото: AFP/Scanpix

На чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в финском Лахти, состоялись соревновения в командном спринте классическим ходом. У мужчин победу одержала сборная России (Никита Крюков и Сергей Устюгов).

У мужчин финиш финала вышел драматичным. Финн Ийво Нисканен нагнал норвежца Эмиля Иверсена, и, борясь друг с другом, оба упали. В итоге их обошли россиянин Сергей Устюгов и итальянец Федерико Пеллегрино. Сборная Финляндии довольствовалась лишь бронзой.

Эстонские лыжники Марко Кильп и Райдо Ранкель в финал не попали.

У женщин спринт выиграли норвежские лыжницы Хейди Венг и Майкен Касперсен Фалла. На 5,6 секунды отстали россиянки Юлия Белорукова и Наталья Матвеева. Третье место заняла команда США (Сэйди Бьорнсен/Джессика Диггинс). Всего в женских соревнованиях участвовали 17 команд, сборная Эстонии в этом виде не выступала.