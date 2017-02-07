Стал известен состав сборной Эстонии на ЧМ по биатлону

Калев Эрмитс. Фото: Tairo Lutter/Scanpix

Во вторник, 31 января, был обнародован состав сборной Эстонии для участия в чемпионате мира по биатлону, который пройдет в австрийском Хохфильцине с 9 по 19 февраля.

В состав женской команды вошли Йоханна Талихярм, Кадри Лехтла и Кристель Вийгипуу. В эстафете за эстонскую команду выступит и 21-летняя Мерил Бейлманн, которая восстановилась после перелома шейки бедра.

У мужчин в Австрии выступят Рене Цахкна, Калев Эрмитс, Каури Кыйв, Роланд Лессинг и Мартин Реммельг.