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В новом столичном теннисхолле "Таллиннк" стартовал отборочный турнир Кубка Федераций по теннису

Video
Игорь Савельев
Cегодня 20:52
Рубрика: Спорт

В двух подгруппах играют восемь европейских команд. В эти минуты проходит поединок сборной Эстонии с командой Сербии. Анетт Контавейт встречается с Ниной Стоянович, передает "Актуальная камера".

Волею жребия открывать поединок сборных Эстонии и Сербии выпало вторым ракеткам обеих команд. Эту роль в эстонской команде доверили дебютантке - 18-летней Валерии Горлач. Пока она не входит даже в первую тысячу мирового рейтинга и поэтому поединок с Иваной Йорович, занимающей 148-е место ничего хорошего не обещал.

Первый сет стал тому подтверждением. Валерия волновалась и допускала много ошибок. Это позволило сопернице завершить его всухую - 6:0. Однако уже во втором сете ситуация кардинальным образом поменялась. Горлач нашла свою игру и при поддержке болельщиков заставляла соперницу ошибаться. Однако мастерство сербской теннисистки сыграло решающую роль. Итог матча 6:0, 6:3 в пользу опытной Йорович.

В паралельной группе "С" сборная Латвии с трудом обыграла команду Турции - 2:1, а Великобритания уверенно выиграла матч у Португалии - 3:0. Отметим, что по регламенту победители подгрупп сыграют между собой за место в Мировой лиге, а команды, занявшие последние места проведут поединок за выживание в этом дивизионе.

Надежда Берсенёва
Редактор

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